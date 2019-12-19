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الخميس 19 كانون الأول 2019 ساعة 20:04
تحرير 60 أسيرا من الجيش اليمني بصفقة تبادل
وقال المرتضى في تغريدة لهُ إنه" بعد جهود كبيرة استمرت لأشهر تم بعون الله وتوفيقه يومنا هذا الخميس إنجاز صفقة تبادل في تعز بوساطة محلية تحرر بموجبها (60) أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وشكر المرتضى كل من ساهم في إنجاح هذه الصفقة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
833738
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