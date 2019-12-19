الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 كانون الأول 2019 ساعة 20:17

رسمياً .. حسان دياب رئيساً للحكومة اللبنانية

رسمياً .. حسان دياب رئيساً للحكومة اللبنانية
وكانت حصيلة الاستشارات النيابية على الشكل التلي: 69 نائبا سموا حسان دياب، 42 لا تسمية، 14 نواف سلام، 1 حليمة قعقور

وفي الجولةِ الثانيةِ من الاستشاراتِ النيابية اعلنت كتلةُ لبنان القوي وكتلةُ التنمية والتحرير عن منحِ تزكيتِهما للدكتور حسان دياب ,وكانت كتلةُ الوفاءِ للمقاومة وكتلٌ اخرى ونوابٌ مستقلون قد منحوا دياب ثقتَهم خلالَ الجولةِ الصباحية من الاستشارات والتي حصل فيها منافسُه نواف سلام على اثني عشَر صوتا .

ومن المنتظر اَنْ تنتهيَ الاستشاراتُ بعدَ قليلٍ ويُفترض اَنْ يعقدَ الرئيس ميشال عون اجتماعاً مع رئيسِ البرلمانِ نبيه بري ليبلَغه بقرارِ تسميةِ المرشحِ لتشكيلِ الحكومة .
رقم : 833742
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الالهية
قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الالهية
الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
19 كانون الأول 2019
مسؤول يمني يفضح الأمم المتحدة: لم تنفذوا واجباتكم
مسؤول يمني يفضح الأمم المتحدة: لم تنفذوا واجباتكم
19 كانون الأول 2019
بـ تهمتين خطيرتين.. ترامب إلى المحاكمة
بـ تهمتين خطيرتين.. ترامب إلى المحاكمة
19 كانون الأول 2019
تحذير من ‘‘حزب الله‘‘ و‘‘أمل‘‘: الاستفزاز يؤدي للاستنفار
تحذير من ‘‘حزب الله‘‘ و‘‘أمل‘‘: الاستفزاز يؤدي للاستنفار
19 كانون الأول 2019
الرئيس الإيراني يشيد بالعلاقات مع قطر: تتطور باستمرار
الرئيس الإيراني يشيد بالعلاقات مع قطر: تتطور باستمرار
19 كانون الأول 2019
روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية
روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية
18 كانون الأول 2019
ما مدى أهمية ‘‘جمعية البرلمانات الآسيوية‘‘ بالنسبة لإيران؟
ما مدى أهمية ‘‘جمعية البرلمانات الآسيوية‘‘ بالنسبة لإيران؟
18 كانون الأول 2019
طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك؛ نهاية التحالف التركي الغربي
طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك؛ نهاية التحالف التركي الغربي
18 كانون الأول 2019
حركة مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ (BDS) تؤتي أُكُلها
حركة مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘ (BDS) تؤتي أُكُلها
18 كانون الأول 2019
من هي منظمة ‘‘الحزب الإسلامي التركستاني‘‘ الإرهابية
من هي منظمة ‘‘الحزب الإسلامي التركستاني‘‘ الإرهابية
18 كانون الأول 2019
هل تشتعل حرب الغاز في المتوسط؟
هل تشتعل حرب الغاز في المتوسط؟
17 كانون الأول 2019
ايران تختبر بنجاح أول انموذج للمحرك الفضائي “آرش”
ايران تختبر بنجاح أول انموذج للمحرك الفضائي “آرش”
17 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل