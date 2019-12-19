دياب: سأعمل لتكون الحكومة بمستوى تطلعات اللبنانيين

اشار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من قصر بعبدا انه: "سيعمل جاهدا لتشكيل الحكومة بأسرع وقت من خلال التواصل مع رؤساء الحكومات السابقين ومع الكتل النيابية وسائر النواب اضافة الى القوى والأحزاب والحراك الشعبي"،



وجاء في كلمة الرئيس المكلف ما يلي: "تبلغت من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، وفقا للدستور، وتكليفي بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة".



وقال دياب :"بداية، أتوجه بالشكر العميق إلى الرئيس، وإلى السادة النواب على هذه الثقة التي منحوني إياها، والشكر موصول أيضا إلى جميع السادة النواب على أمل أن نستطيع الحصول على ثقتهم عندما ننجز تشكيل الحكومة التي سأعمل، بالاتفاق مع فخامة الرئيس، واستنادا إلى الدستور، لتكون حكومة بمستوى تطلعات اللبنانيين: تلامس هواجسهم، وتحقق مطالبهم، وتطمئنهم إلى مستقبلهم ".