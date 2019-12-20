بيلوسي: ترامب مسؤول عن أخطائه... ولا أحد فوق القانون

وتابعت بيلوسي - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة 'سى إن إن' الأمريكية - أن مجلس النواب لن يتخذ أي خطوة قبل معرفة ما سيتوصل إليه مجلس الشيوخ من قرارات، وذلك بعد مرور يوم واحد على تصويت مجلس النواب بالموافقة على مساءلة ترامب بشأن إساءة استخدام النفوذ وعرقلة عمل الكونجرس، ولم تشر إلى موعد إرسال لوائح اتهام الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ.



يشار إلى أنه وفقا للدستور الأمريكي، فإن القضية ترسل إلى مجلس الشيوخ إذ ينص الدستور على أن لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة فى جميع اتهامات المسئولين.. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة يرأس رئيس القضاة الجلسات ولا يجوز إدانة أى شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.