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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 09:56

الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة

الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة
وفي كلمة القاها في ملتقى احياء ذكرى الشهداء في مدينة دشتي بمحافظة بوشهر /جنوب ايران/ قال العميد شريف، ان جرائم الاميركيين في دول المنطقة ماثلة امامنا لكنهم يدّعون بانهم حماة حقوق الانسان، وهذا في الحقيقة ليس سوى اكذوبة.

واضاف: ان الاميركيين وبعد قرار تقنين البنزين في ايران بادروا في اطار سيناريو مفبرك لاثارة اعمال الشغب ايران لكنهم وبعد ان رأوا وعي ويقظة الشعب الايراني ادركوا بانه لا يمكن ضرب شعب قدم 200 الف شهيد في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

وتابع قائلا: رغم كل المشاكل التي خلقها البعض للبلاد لكننا نرى كيف ان هذا الشعب المناضل والثوري متمسك بثورته ومدافع عنها.

واكد شريف، ان ايران اليوم بلغت مرحلة لا يتجرأ فيها العدو على شن العدوان والتعرض لحدود البلاد، مضيفا:لو تعرضت حدودنا اليوم لادنى اعتداء فان العدو سيواجه برد صاعق من ابناء الثورة والجمهورية الاسلامية.

واشار الى الاوضاع الراهنة في المنطقة وقال: ان العدو اليوم يده خالية مقارنة مع الاربعين عاما الماضية ، وان كان قد عوّل يوما ما على النظام الملكي ومن ثم المنافقين (زمرة خلق الارهابية) وفاقدي البصيرة وطالبان وداعش للتآمر على مصالح الشعب الايراني، الا انه اليوم لم يستطع تحقيق اي نجاح، لا في الحرب بالوكالة ولا في الحرب المباشرة.
رقم : 833802
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