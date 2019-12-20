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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 10:02

من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟

من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟
ولد حسان دياب في مدينة بيروت في 6 يناير 1959، وشغل دياب من قبل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة أيضًا.

انضم إلى الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة ولديه أكثر من 130 منشورًا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات.

وشغل حسان دياب منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

دياب من مواليد بيروت وهو من الطائفة السنية ومتزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

ویرى مراقبون أن تكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة يعني تشكيل حكومة تكنوسياسية التي يتأمل الشارع ان تقوم هذه الحكومة بحل المشاكل الإقتصادية في لبنان.
رقم : 833803
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