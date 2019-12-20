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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 14:43

حماس تعلق على الغارات الإسرائيلية على غزة

حماس تعلق على الغارات الإسرائيلية على غزة
وقال برهوم في تصريح له -صباح الجمعة-: إن اعتماد الاحتلال الصهيوني سياسة الاستهداف الموجه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس، لن يجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا، وعليه أن يتحمل التبعات ودفع الثمن.

وأضاف: "التجربة أثبت بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور استخدامها مع كتائب القسام، وفي سلسلة معاركه مع القسام لعبرةٌ".

وشنّت طائرات الاحتلال الليلة الماضية، ثلاث غارات على قطاع غزة، بعد أن قصفت موقعًا فجرًا، بذريعة إطلاق قذائف صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "الغلاف".
رقم : 833864
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