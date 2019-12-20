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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 14:53

لقاء عون مع مساعد وزير الخارجية الاميريكة

لقاء عون مع مساعد وزير الخارجية الاميريكة
ووصل هيل الى بيروت قبل ظهر اليوم الى بيروت و من المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري و قائد الجيش و بعض مسؤولين اللبنانيين.

واشارت مصادر سياسية في بيروت اليوم أن في الفترة الأخيرة يوجد كثافة في الزيارات الأميركية للبنان​ وهي مرتبطة ب​ملف النفط​ و​ترسيم الحدود​ البحرية وتشديد الحصار على ​المقاومة.

فاضاف المصادر ان الموفد الأميركي ديفيد هيل آت لكي يمارس الضغط السياسي في محاولة لتحصيل بعض التنازلات من لبنان المرتبطة بالبلوك رقم 9 وترسيم الحدود البحرية وربما تغييب حزب الله عن الحكومة وما الى ذلك".

يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الصهيوني على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم سلطات الاحتلال أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة.

ويتمثل المجمع أو"البلوك" رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009 حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأميركية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وقسمت المساحة المتنازع عليها إلى عشر مناطق أو مجمعات، ويمثل المجمع 9 إحدى تلك المناطق، مع العلم أن مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية يقدر بحوالي 22 ألف كيلومتر مربع، في حين تبلغ المساحة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي 854 كيلومتر مربعا.

وتشكل البلوكات 8 و9 و10 نقطة خلاف مع إسرائيل، وتزعم هذه الأخيرة أن البلوك 8 جنوبا تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و2062 مترا تحت سطح البحر جنوبا، وتزعم أنه يقع أيضا داخل حدودها.
رقم : 833869
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