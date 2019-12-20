خطيب جمعة طهران يحذر من مؤامرات اعداء العالم الاسلامي

كما اشار خطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله محمد امامي كاشاني الى ان الاميركيين والصهاينة يخططون لاخضاع الشعب الايراني الا ان هذا الشعب المقاوم يقف بشبابه وطاقاته الذاتية امام الاستكبار والمجرمين.



ونبه آية الله امامي كاشاني الى ان اميركا لها اطماع في العالم الاسلامي على الدوام لذلك نجدها تدعم الانظمة العميلة والتكفيرية والوهابية.



ولفت امامي كاشاني الى الاحاديث الشريفة وروايات اهل البيت عليهم السلام التي تنبه الأمة الاسلامية كي تتحلى باليقظة، وتراقب تحركات العدو، وكيف ركب الخونة موجة الاحتجاجات في العراق، وتسببوا بهذا الوضع.



واوضح امامي كاشاني، ان العدو وضع خططا ضد الدول الاسلامية وايران، مضيفا: ان قوى الاستكبار لديها دوائر تخطط بما يجب عمله ضد اقتصاد البلاد وثقافة الشباب والسياسة، وكيف يمكن اخضاع الشعب.



واكد خطيب جمعة طهران ان الشعب الايراني شعب مقاوم لديه الشباب المثقف والناشط ويمتلك الامكانيات والطاقات، وباستطاعته افشال مخططات الاعداء.



كما دعا آية الله امامي كاشاني، المسيحيين في اميركا الى رفض رئيسهم الجاهل وغير اللائق ان كانوا يتبعون نهج السيد المسيح (عليه السلام) وقال، انه على الشعب الاميركي ان يعلم بانه في حال التصويت مجددا لهذا الشخص الجاهل وغير اللائق فانهم سيكونون شركاء في كل الدماء التي يريقها والجرائم التي يرتكبها ويتحملون مسؤولية هذا الموقف امام الله وشعوب العالم والتاريخ.