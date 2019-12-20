البنتاغون يعلن نتائج التحقيق في خلفيات المتدربين السعوديين

وأعلن مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية عن اجراء مراجعة أمنية للمتدربين بعد الهجوم، وعلّقوا التدريبات العملية للعسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، مع الابقاء على الدروس في غرف المحاضرات.



وقال غاري ريد مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون إن السلطات الأميركية تحققت من هويات نحو 850 متدربا سعوديا يتدربون حاليا في القواعد العسكرية الأميركية، وكذلك من أنشطتهم السابقة ومشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال "يمكننا القول أنه لم يتم اكتشاف أي معلومات تشير إلى وجود سيناريو تهديد فوري".



وتأتي عمليات التحري بعد أن فتح الملازم أول في سلاح الجو السعودي محمد الشمراني النار في أحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا في 6 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.



وذكر موقع مجموعة "سايت" الأميركية لمراقبة الحركات الجهادية أن الشمراني نشر بيانا قصيرا على تويتر قبل الحادث يقول فيه "أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت الى دولة شر".



وأمر البنتاغون بمراجعة عمليات التحقق من الطلاب الأجانب، لكن تعليق التدريب العملي طال السعوديين فقط، وفق ما اعلنه مسؤولون حينذاك.



وصرّح مسؤول رفيع في البنتاغون اشترط عدم كشف هويته أن التدريب العملي للطلاب السعوديين يمكن أن يُستأنف من الناحية النظرية، لكن من المتوقع أن تكون التدريبات العملية اقل بكثير خلال موسم الاعياد.



ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، ويوجد 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.