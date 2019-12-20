الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 18:36

البنتاغون يعلن نتائج التحقيق في خلفيات المتدربين السعوديين

البنتاغون يعلن نتائج التحقيق في خلفيات المتدربين السعوديين
وأعلن مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية عن اجراء مراجعة أمنية للمتدربين بعد الهجوم، وعلّقوا التدريبات العملية للعسكريين السعوديين في الولايات المتحدة، مع الابقاء على الدروس في غرف المحاضرات.

وقال غاري ريد مدير استخبارات الدفاع في البنتاغون إن السلطات الأميركية تحققت من هويات نحو 850 متدربا سعوديا يتدربون حاليا في القواعد العسكرية الأميركية، وكذلك من أنشطتهم السابقة ومشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "يمكننا القول أنه لم يتم اكتشاف أي معلومات تشير إلى وجود سيناريو تهديد فوري".

وتأتي عمليات التحري بعد أن فتح الملازم أول في سلاح الجو السعودي محمد الشمراني النار في أحدى قاعات الدروس في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا في 6 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأميركية لمراقبة الحركات الجهادية أن الشمراني نشر بيانا قصيرا على تويتر قبل الحادث يقول فيه "أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت الى دولة شر".

وأمر البنتاغون بمراجعة عمليات التحقق من الطلاب الأجانب، لكن تعليق التدريب العملي طال السعوديين فقط، وفق ما اعلنه مسؤولون حينذاك.

وصرّح مسؤول رفيع في البنتاغون اشترط عدم كشف هويته أن التدريب العملي للطلاب السعوديين يمكن أن يُستأنف من الناحية النظرية، لكن من المتوقع أن تكون التدريبات العملية اقل بكثير خلال موسم الاعياد.

ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، ويوجد 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.
رقم : 833893
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسؤول إيراني ينقل ‘‘خبراً سيئاً‘‘ لـ ترامب
مسؤول إيراني ينقل ‘‘خبراً سيئاً‘‘ لـ ترامب
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ تهدد الاحتلال: أي عدوان لن يمر دون رد
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ تهدد الاحتلال: أي عدوان لن يمر دون رد
20 كانون الأول 2019
طهران تلوح بـ إنهاء الاتفاق النووي
طهران تلوح بـ إنهاء الاتفاق النووي
20 كانون الأول 2019
من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟
من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟
20 كانون الأول 2019
الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة
الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة
20 كانون الأول 2019
قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الالهية
قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الالهية
19 كانون الأول 2019
الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
19 كانون الأول 2019
مسؤول يمني يفضح الأمم المتحدة: لم تنفذوا واجباتكم
مسؤول يمني يفضح الأمم المتحدة: لم تنفذوا واجباتكم
19 كانون الأول 2019
بـ تهمتين خطيرتين.. ترامب إلى المحاكمة
بـ تهمتين خطيرتين.. ترامب إلى المحاكمة
19 كانون الأول 2019
تحذير من ‘‘حزب الله‘‘ و‘‘أمل‘‘: الاستفزاز يؤدي للاستنفار
تحذير من ‘‘حزب الله‘‘ و‘‘أمل‘‘: الاستفزاز يؤدي للاستنفار
19 كانون الأول 2019
الرئيس الإيراني يشيد بالعلاقات مع قطر: تتطور باستمرار
الرئيس الإيراني يشيد بالعلاقات مع قطر: تتطور باستمرار
19 كانون الأول 2019
روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية
روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية
18 كانون الأول 2019
ما مدى أهمية ‘‘جمعية البرلمانات الآسيوية‘‘ بالنسبة لإيران؟
ما مدى أهمية ‘‘جمعية البرلمانات الآسيوية‘‘ بالنسبة لإيران؟
18 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل