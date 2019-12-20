الرئيس روحاني يلتقي رئيس وزراء اليابان

ومن المتوقع ان يبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والحظر الاميركي ضد ايران ونية اليابان ارسال قوات عسكرية الى منطقة الشرق الاوسط وتجارة الطاقة.



وكان رئيس وزراء اليابان قد زار طهران قبل اشهر كأول رئيس لوزراء اليابان يزور طهران بعد 40 عاما، كما التقى مع الرئيس الايراني خلال سبتمبر/ايلول الماضي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.



يذكر ان الرئيس الايراني "حسن روحاني" كان قد وصل الى العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم قادما من العاصمة الماليزية كوالالمبور التي زارها تلبية لدعوة من رئيس وزرائها مهاتير محمد للمشاركة في القمة الاسلامية المصغرة "كوالالمبور 2019".