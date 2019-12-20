العموم البريطاني يتبنى بريكست

وصوت المشرعون في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 لصالح الاتفاق، وذلك في خطوة تعد الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.



وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي، لتتمكن لندن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، بعد 47 عاما.



وقال جونسون في بيان صدر عن مكتبه، إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد".



وكان جونسون أعلن الأسبوع الماضي، أن نتيجة الانتخابات العامة، التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية الأصوات، وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان حول "بريكست"، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.



في غضون ذلك، رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.