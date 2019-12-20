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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 21:35

شينزو آبي يؤكد دعمه لمبادرة هرمز للسلام

شينزو آبي يؤكد دعمه لمبادرة هرمز للسلام
واشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الجمعة بالدور البناء لايران في ضمان الامن والاستقرار والسلام في المنطقة .

واكد شينزو ابي ان اليابان دعمت دوما الاتفاق النووي وهي ستواصل مساعيها في هذا المجال كاشفا عن بدء تعاون بلاده مع الترويكا الاوروبي في هذا المجال .

واعرب شينزو ابي خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لبلاده وقال ان علاقات ايران واليابان دخلت عامها التسعين وان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين خلال الاعوام الاخيرة ساهمت في تعزيز العلاقات بين طهران وطوكيو اكثر فاكثر.

واكد رئيس الوزراء الياباني تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ايران في كافة المجالات وقال اننا عازمون على تطوير تعاوننا مع ايران لاسيما في المجالات القنصلية والتقنية والادارة الطبية وادارة الازمات ومواجهة الزلازل .

وتابع ان اليابان تتطلع ايضا الى تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال السياحة على وجه السرعة لتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين اكثر فاكثر .

واشار رئيس الوزراء الياباني الى مكانة القطاع الخاص للبلدين في تنمية التعاون المشترك وقال نحن نرغب في ان يلعب القطاع الخاص للبلدين ايضا دورا اكبر في مسيرة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .
رقم : 833917
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