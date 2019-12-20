فيتو روسي وصيني على تمديد تقديم مساعدات لسوريا عبر الحدود

صوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح النص، والفيتو هو الرابع عشر من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، والفيتو الصيني هو الثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بهذا البلد.