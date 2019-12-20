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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 22:25

إسبر: الولايات المتحدة ستبقى في سوريا!

إسبر: الولايات المتحدة ستبقى في سوريا!
وادعى إسبر للصحفيين "أعتقد أننا سنبقى هناك ما دام لا يمكننا ضمان القضاء على داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سحب عدد كبير من القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا على خلفية بدء تركيا عملية عسكرية، إلا أن وحدات أمريكية تبقى بأعداد ضئيلة جنوب وشرقي البلاد، وذلك لحماية المواقع النفطية بحسب تصريحات البنتاغون.

وكان الجيش السوري قد منع دورية لقوات الاحتلال الأمريكي من المرور عبر الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) شمال شرقي سوريا، ظهر اليوم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن "عناصر الجيش العربي السوري في حاجز قرية (دمخية صغيرة) في محيط مدينة القامشلي شمال مدينة الحسكة أجبروا رتلا عسكريا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي على العودة من حيث أتى، بعد رفضهم السماح لهم بالمرور على الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) عند المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي.

ووصل إلى مصدرنا مقاطع تم التقاطها عبر كاميرا موبايل، تظهر لحظة قيام عناصر الجيش السوري بردّ الرتل الأمريكي، ومنعه من الوصول إلى الأوتستراد.

وتقع قرى (الدمخية صغيرة) و(الدمخية كبيرة) و(حامو) على الأطراف الجنوبية لمدينة القامشلي، وهي من القرى التي لم يدخلها أي تنظيم مسلح، بما في ذلك قوات "قسد" و"الوحدات الكردية"، خلال سنوات الحرب، وبقيت تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة من أبناء المنطقة.
رقم : 833930
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