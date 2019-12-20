البابا وغوتيريش يدعوان لنزع السلاح النووي

وأفادت مصادر بأن البابا فرنسيس اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، وأكدا معا ضرورة نزع السلاح النووي وحماية البيئة والتسامح الديني.



واستمر الاجتماع الذي كان مغلقا مدة 40 دقيقة في المكتبة الباباوية في الفاتيكان.

واستنكر البابا امتلاك الأسلحة النووية مؤكدا موقفه القائل إن مجرد امتلاكها أمر لا أخلاقي ومن جانبه أشاد غوتيريش بجهود البابا في مجال نزع السلاح.



بدوره دعا غوتيريش الدول إلى الالتزام بإنهاء انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 "بما يتلاءم مع ما يقول لنا المجتمع العلمي إنه ضروري لإنقاذ الكوكب".



وتحدث غوتيريش بعد خمسة أيام من اختتام قمة للمناخ عقدتها الأمم المتحدة في مدريد وشهدت رفض الدول الكبيرة دعوات لعمل أكثر حسما لمكافحة الاحتباس الحراري وهو ما أثار انتقادات شديدة لها من دول أصغر ونشطاء حماية البيئة.