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الجمعة 20 كانون الأول 2019 ساعة 23:13

الشيشان تعلن دعم ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار

الشيشان تعلن دعم ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار
هذا وتناول السراج وقاديروف مستجدات الوضع العام في ليبيا والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وذلك حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وأضاف البيان "أكد (قاديروف) خلال المكالمة وقوف بلاده (الشيشان) إلى جانب الشعب الليبي ودعمها لجهود إعادة الأمن والاستقرار، مبديا استعداد بلاده لنقل خبراتها المكتسبة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب إلى ليبيا".


وأبدى السراج "رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما أشاد بما يتمتع به الرئيس قاديروف من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، آملا أن تستخدم جمهورية الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية".

وعبر السراج عن اهتمامه في مكافحة تنظيم "داعش" بالتعاون مع الشيشان، كما اتفقا على سبل التنسيق ضمن هذا الجانب، وعبر عن ترحبيه بزيارة جمهورية الشيشان في المستقبل القريب.
رقم : 833938
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