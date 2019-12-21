ونقل مجلس السيادة الانتقالي عن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، قوله إن الجلسة تناولت طبيعة الدولة، والعلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين التشريعات والدين، موضحا أن هناك اختلافا في وجهات نظر الطرفين حول تلك القضايا.



وأشار إلى أنه تم التأكيد على القضايا المتفق عليها، وأن الجلسات بين الجانبين ستتواصل غدا لمزيد من التفاوض، متوقعا الوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.



يذكر أن "الحركة الشعبية – جناح الحلو"، التي يتمركز نفوذها في جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان)، تطالب بعلمانية الدولة السودانية.