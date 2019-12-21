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السبت 21 كانون الأول 2019 ساعة 13:16

مصدر يعلن عن الاطاحة بتركي آل شيخ في السعودية!

مصدر يعلن عن الاطاحة بتركي آل شيخ في السعودية!
وأشار المصدر إلى أن كامل استطاع إقناع ابن سلمان بأنه أفضل من يساعد تركي آل الشيخ، الذي يرأس هيئة الترفيه، لكنه مريض وينتظر أبناء كامل أن يطيح به المرض لأخذ مكانه

وتقلصت ثروة كامل بنحو 700 مليون دولار بعد أن احتجز في الريتز، وأفرج عنه في مطلع العام الجاري.

وتابع المصدر: "شمر عبد الله ومحيي الدين أبناء صالح عن ساعديهما في التقدم بأفكار صادمة للمجتمع تفوق ما قدمه تركي آل الشيخ".

في وقت سابق، كشف حساب "العهد الجديد" على تويتر، أن التمثال الذي أهداه تركي آل الشيخ، للأمير بدر بن عبد المحسن، على مسرح جامعة الأميرة نورة، كلّف الهيئة 23 مليون ريال، أي ما يزيد على 6 ملايين دولار.

وكرّم آل الشيخ ابن عبد المحسن، خلال الأمسية التي أقيمت له، بمسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
رقم : 834053
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