قائد عمليات الرافدين يعلن استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار

وقال الطائي إن “الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار مستقرة”، مبيناً أن “جميع جسور المحافظة مفتوحة باستثناء الزيتون والذي تم إغلاقه من قبل العمليات اكراماً للشهداء”.



وأضاف أن “هناك تعاوناً كبيراً بين القوات الأمنية والمتظاهرين في المحافظة”.

وأكد الطائي أن “عمليات الحرق لبعض مقرات الأحزاب والمحترقة سابقاً، جاءت بعد اغتيال الناشط علي محمد العصمي”.



وأشار إلى أن “المتظاهرين السلميين بمساعدة الأجهزة الامنية قاموا بإطفاء جميع الاطارات وإزالتها من الشوارع”.



وشهدت محافظة ذي قار، يوم أمس حرق بعض مقرات الأحزاب وقطع للطرق على خلفية اغتيال أحد الناشطين.