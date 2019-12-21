الإحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يدخل على خط أزمة الاتفاقية بين تركيا وليبيا

وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية، سيرياكوس كوشوس، إن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اقترح على قبرص واليونان الاتفاق مع بلاده، على مشروع شبكة أنابيب لضخ الغاز المستخرج في شرق المتوسط، إلى أوروبا.



وأَضاف الناطق باسم الحكومة القبرصية بعد محادثة هاتفية بين نتنياهو ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، إن نتنياهو أعرب عن إدانته ورفضه لمذكرة التفاهم غير القانونية المبرمة بين تركيا وليبيا لترسيم مناطق التبعية البحرية، ودعا قبرص واليونان للتوقيع فورا مع بلاده على اتفاقية حول شبكة الأنابيب المذكورة.



وأضاف المتحدث القبرصي أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي المطول "وجهات النظر حول الأحداث الجارية وسبل مكافحة الأنشطة غير الشرعية لتركيا في المنطقة".