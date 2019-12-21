الأزهر يدعو العالم للتضامن مع المضطهدين

وطالب «الأزهر»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، جميع دول العالم بالنظر لمواطنيها والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، موضحًا أنه من المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر صور ومشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون.



وأكد على أهمية هذا اليوم في التذكير بمبادئ السلام والرحمة والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مشيرًا إلى أن الأديان جاءت لسعادة البشرية وليس إشقائها وتمزيقها.