وأكد باسيل بعد الظهر اليوم السبت بعد اجتماع تكتل لبنان القوي بالرئيس المكلف حسان دياب أن "مطلبنا واحد هو رؤية واحدة لتكون الحكومة فاعلة والهدف ليس مشاركتنا في الحكومة بقدر ما هو وجود وزراء غير سياسيين واصحاب جدارة وكفاءة ويجب أن يكون هناك تغيير للسياسات المالية والاقتصادية".



وأكد باسيل أن "الهدف ليس مشاركتنا في الحكومة بقدر اختيار وزراء غير سياسيين للقيام بمقاربة غير سياسية للملفات المعيشية والمطلبية والاقتصادية والمالية".



وقال باسيل: "هذه ليست حكومة حزب الله بل حكومة جميع اللبنانيين وهي ليست ضدّ أحد ونرفض إبعاد أحد عنها كما نرفض أن يُبعدنا أحد ونريد للحراك أن يتمثّل.



لقاء باسيل مع دياب تمت في اطار الاستشارات النيابية غير ملزمة لرئيس الحكومة المكلف.