روسيا وأوكرانيا تعلنان بنود اتفاق جديد لنقل الغاز إلی أوروبا

ويمثل الاتفاق انفراجة كبرى للدولتين اللتين تسعيان لحل نزاعاتهما المتعلقة بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا وبشأن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.



وبموجب الاتفاق الجديد سوف تستخدم جازبروم الروسية، التي تمد أوروبا بما يزيد عن ثلث احتياجاتها من الغاز، وكيلا لحجز مرور 225 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا على مدى خمس سنوات.



وقالت جازبروم إن 65 مليار متر مكعب من تلك الكمية الإجمالية ستنقل في 2020 وستنخفض إلى 40 مليار متر مكعب في السنوات التالية. كما ستدفع جازبروم 2.9 مليار دولار لأوكرانيا في إطار التسوية قبل 29 ديسمبر كانون الأول.



وفي المقابل من المتوقع أن توقع أوكرانيا تسوية قانونية وتسقط كل المطالبات القائمة قبل ذات الموعد بهدف حل الأمر قبل انتهاء أمد اتفاق الإمداد الحالي.



والتقى رئيسا روسيا وأوكرانيا في باريس في التاسع من ديسمبر كانون الأول لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن دونباس وبنود اتفاق نقل الغاز الجديد في محادثات عرفت باسم قمة نورماندي وتمت بوساطة فرنسية ألمانية.



وقال وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل اليوم السبت إن الاتفاق الجديد يعطي الطرفين خيار تمديد فترة الخمس سنوات لعشر سنوات أخرى. وأضاف أن رسوم نقل الغاز الروسي ستزيد.