ما حقيقة اقامة قداس في السعودية؟.. الكنيسة المصرية تكشف

ونفى الأنبا مرقس، هذه التقارير، قائلا: "ما تم تداوله على صفحات "الفيسبوك" في هذا الشأن غير صحيح"، وذلك حسب صحيفة "الدستور" المصرية.



وأضاف: "لم تتم الصلاة نهائيا في الدمام، وأن الزيارة الرعوية التي أجرتها الكنيسة تمت في مكان آخر، بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثاني، المملكة العربية السعودية".



وطالب الأنبا مرقس، بتوخي الحذر في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي.



وقام الأنبا مرقس الأسبوع الماضي، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، استهلها بتفقده السفارة المصرية في المملكة.



وكان في استقباله السفير هشام فتحي القنصل العام للسفارة المصريه بجدة، وأعضاء السفارة.



ويعد الأنبا مرقس الأسقف المصري الوحيد، الذي زار السعودية، رسميا أكثر من مرة، إحداهما عضوا في الوفد الشعبي لعودة العلاقات بعد ثورة 25 يناير، وأخرى لتفقد أحوال الأقباط هناك بناء على طلب منه للسلطات السعودية.



وأوكلت إليه مهمة ترتيب اللقاء بين البابا والعاهل السعودي أثناء زيارته إلى مصر عام 2016.