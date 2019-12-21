لأول مرة…روسيا توصل المساعدات لـ‘‘عاصمة داعش‘‘ في سوريا

وصرح المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن هذه الدفعة تضمنت نحو 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يقارب 5 أطنان، تم توزيعها على السكان خلال ساعة واحدة.



وكان يقطن الطبقة 100 ألف نسمة قبل الحرب الارهابية على سوريا، لم يبق منهم الآن سوى حوالي 45 ألف شخص.