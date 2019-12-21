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السبت 21 كانون الأول 2019 ساعة 21:53
لأول مرة…روسيا توصل المساعدات لـ‘‘عاصمة داعش‘‘ في سوريا
وصرح المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن هذه الدفعة تضمنت نحو 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يقارب 5 أطنان، تم توزيعها على السكان خلال ساعة واحدة.
وكان يقطن الطبقة 100 ألف نسمة قبل الحرب الارهابية على سوريا، لم يبق منهم الآن سوى حوالي 45 ألف شخص.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
834130
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