الصدر يعلق على ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة

وقال الصدر في تغريده له : "السلام عليكم ... أيها الاخوة في (كتلة البناء)... ايها الاخ (قصي السهيل)... احقنوا الدم العراقي... واحترموا اوامر المرجعية... واحترموا ارادة الشعب... واحفظوا كرامتكم... هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع...

#الشعب_هو_الكتلة_الاكبر... المواطن... مقتدى الصدر"



هذا وعقد تحالف البناء في البرلمان العراق اجتماعا السبت واعلن باعتباره الكتلة الاكبر أنه قدم للرئيس برهم صالح مرشحه لرئاسة الوزراء مشيرا إلى أنه رشح قصي السهيل لهذا المنصب.



والسهيل يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الجيلوجية وقد شغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة عبد المهدي المستقيلة كما عمل كنائب أول لرئيس مجلس النواب للدورة الثانية من العام2010 وحتى 2014.