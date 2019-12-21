أوروبا تستنكر العقوبات الأمريكية ضد نقل الغاز الروسي

وقال متحدث باسم الاتحاد إنّ الدول الأعضاء: "تعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالا مشروعة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.



وفي وقت سابق السبت، جددت برلين رفضها للعقوبات التي أقرت على مشروع "السيل الشمالي 2"، وقالت إنه تدخل في شؤنها الداخلية.



وقال أولريكي ديمير، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان، إنّ "الحكومة الألمانية ترفض هذه العقوبات العابرة للحدود".



وأضاف: "هذه العقوبات تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية"، حسب المصدر ذاته.



والأربعاء الماضي، أكدت أنجيلا ميركل أنّ بلادها "ستعارض العقوبات الأمريكية على الشركات المساهمة في إنشاء مشروع السيل الشمالي 2، لأنها عقوبات عابرة للحدود ونحن ضدها".



وفجر السبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون يفرض عقوبات على الشركات المساهمة في مشروع "السيل الشمالي 2"، بعد التصديق عليه من مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بغالبية ساحقة.



وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية للبنتاغون التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.