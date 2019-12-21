الرئيس دياب بعد إنتهاء الإستشارات: لبنان بالعناية الفائقة

وأشار دياب إلى أنه حصل على نصائح مفيدة من الكتل النيابية، وسمع تشجيعاً لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن القاسم المشترك بين الجميع هو كيفية الخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان،مشدداً على أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد ممكن من جميع القوى السياسية والحراك الشعبي، قائلاً “حان وقت العمل ونسأل الله التوفيق”.



ورداً على سؤال، أكد دياب أن “غطائي هو اني مستقل ولا اطلب شيئا لنفسي واريد ما هو الافضل للبنان”، لافتاً إلى أن “الوضع لا يحتمل الانتظار ونحن بحاجة الى حكومة مستقلين حتما واختصاصيين”، مشيراً الى ان حكومته هي حكومة اللون الواحد لون اللبنانيين، موضحاً انه مواطن لبناني يحب وطنيه ولا يريد شيئا لنفسيه بل يريد حل الازمة بمساعدة الجميع.



ورداً على سؤال آخر، قال “رسالتي للحراك اوافق على كل ما يقال وسنتعامل مع الملفات الملحة”، مؤكداً أن “من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة ولن اعتذر”، موضحاً أنه “لم يشترط احدا علي شيئا”، لافتاً إلى أن “الحكومة ستشكل في اسرع وقت واريد ان استمزج راي الحراك”، قائلاً “هدفي ان تتشكل حكومة مصغر ونتكلم عن حوالي 20 زائد ناقص”.