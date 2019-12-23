مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة

قالت مصادر رسمية امس الاحد إن الدفاعات الجوية للجيش تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة.



وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية ودفاعاتنا الجوية للتصدى لها.



ولاحقا أشارت المصادر إلى "أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق ".



وأفادت المصادر بـ "دوي ثلاث انفجارات تهز العاصمة دمشق".



وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية السورية في وقت سابق، طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية.



وذكرت المصادر بأن "المضادات الجوية تسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية".



كما تصدت الدفاعات السورية لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري.



وذكر التلفزيون السوري أن "وحدات الجيش تصدت لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري دون مزيد من التفاصيل".