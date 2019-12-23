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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 10:25

الإحتلال سيسمح لمسيحيي غزة بالاحتفال في الضفة

الإحتلال سيسمح لمسيحيي غزة بالاحتفال في الضفة
وذكرت المصادر العبرية أن ما يسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق"، كميل أبو ركن، اتخذ قرار إصدار التصاريح لمسيحيي القطاع، بعد مشاورات أمنية، مشيرة إلى أن القرار اتخذ "بتوسيع الخطوات المدنية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد لصالح المسيحيين في قطاع غزة".

وبحسب ما ذكرت تلك المصادر، فإنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى القدس والضفة الغربية وفقا لتقييم الحالة الأمنية ودون تقييد العمر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يسمح للمواطنين المسيحيين من سكان قطاع غزة، بزيارة إلى الأماكن المقدسة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بسبب معارضة، جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
رقم : 834312
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