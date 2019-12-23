أردوغان موجها رسالة للأوروبيين: لن نتحمّل عبء اللاجئين وحدنا

وقال أردوغان خلال حفل في اسطنبول إن "تركيا لا يمكنها أن ترحب بموجة جديدة من اللاجئين من سوريا"، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ألف سوري، من أصل ثلاثة ملايين تكتظ بهم محافظة إدلب، فروا باتجاه مناطق تقع قرب الحدود التركية.



ونبه الرئيس التركي إلى أنه في حال زاد عدد هؤلاء المهجرين فإن "تركيا لن تتحمل هذا العبء وحدها"، محذرا من أن "الآثار السلبية لهذا الضغط الذي نمر به، ستشعر بها جميع الدول الأوروبية، بدءا من اليونان".



وكان الرئيس التركي، حذر من أن بلاده قد تفسح المجال لملايين اللاجئين السوريين للسفر إلى أوروبا، في حال لم يبذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود لإعانتهم.



وتقول تركيا إنها تستضيف حاليا حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري فروا من الحرب التي تمزق بلدهم منذ 2011.