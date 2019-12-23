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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 10:29

أمن سوريا يضبط مفخخة معدة للتفجير على طريق دمشق-درعا

أمن سوريا يضبط مفخخة معدة للتفجير على طريق دمشق-درعا
وأفاد أحد ضباط قوى الأمن القائمين على العملية بأن السيارة المفخخة التي تم ضبطها "تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين الأولى سلكية والثانية لاسلكية عن بعد بهدف تأكيد عملية التفجير علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل ومموهة بمادة الأعلاف (التبن) إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير".

وعثرت الجهات المختصة في الـ 11 من الشهر الجاري على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات دراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقي.

ومنذ تطهيرها من الإرهاب تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري على تأمين المناطق المحررة من خلال تمشيطها حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وادوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها.
رقم : 834315
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