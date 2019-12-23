الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 10:30

اضراب معتقلي الرأي في سجون السعودية

اضراب معتقلي الرأي في سجون السعودية
وقال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بأخبار المعتقلين في السعودية، في صفحته بـ"تويتر"، إن "الناشط "خالد العمير" شرع في إضراب عن الطعام اعتباراً من الأحد وحتى الإفراج عنه".

والعمير ألقي القبض عليه عام 2009 أثناء تجمع بأحد شوارع الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.

وقال العمير، في رسالة نشرها الحساب: إن "الإضراب جاء احتجاجاً على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه".

وشدد في رسالته على رفضه "الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب"، كما طلب "مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري".

ودعا العمير "جميع معتقلي الرأي" إلى "المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم"، قائلاً: "هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق".

وأشار حساب معتقلي الرأي أيضاً إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي، دخلا في إضراب عن الطعام منذ 11 ديسمبر الجاري، وجاء ذلك "احتجاجاً على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة".

وأمر القضاء السعودي، عام 2014، بإنزال عقوبة السجن لرائف بدوي، مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني، 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ "معارضته القيم الإسلامية والسخرية من القيم الدينية".

فيما يقضي أبو الخير، مؤسس المرصد السعودي لحقوق الإنسان (غير حكومي) منذ 2014، عقوبة السجن 15 عاماً، لإدانته بتهمة "التآمر على النظام".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية بشأن تلك الدعوات.

ولا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكاً حول ذلك، وفق منظمات حقوقية.

كما شهدت المملكة خلال العامين الأخيرين، اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
رقم : 834316
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
مغازلة السعودية وحلفائها ‘‘لإسرائيل‘‘ في خضم اضطرابات العراق ولبنان
مغازلة السعودية وحلفائها ‘‘لإسرائيل‘‘ في خضم اضطرابات العراق ولبنان
23 كانون الأول 2019
تقدم الجيش السوري يرسم خرائط انتصار جديد في ادلب
تقدم الجيش السوري يرسم خرائط انتصار جديد في ادلب
23 كانون الأول 2019
خبث الاعلام السعودي – الصهيوني في تحريف التصريحات
خبث الاعلام السعودي – الصهيوني في تحريف التصريحات
21 كانون الأول 2019
الرئيس روحاني يستعرض نتائج زيارته لماليزيا واليابان
الرئيس روحاني يستعرض نتائج زيارته لماليزيا واليابان
21 كانون الأول 2019
خريطة تظهر تقدم الجيش السوري في الشمال السوري
خريطة تظهر تقدم الجيش السوري في الشمال السوري
21 كانون الأول 2019
ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا
ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا
21 كانون الأول 2019
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟
21 كانون الأول 2019
مسؤول إيراني ينقل ‘‘خبراً سيئاً‘‘ لـ ترامب
مسؤول إيراني ينقل ‘‘خبراً سيئاً‘‘ لـ ترامب
20 كانون الأول 2019
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ تهدد الاحتلال: أي عدوان لن يمر دون رد
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ تهدد الاحتلال: أي عدوان لن يمر دون رد
20 كانون الأول 2019
طهران تلوح بـ إنهاء الاتفاق النووي
طهران تلوح بـ إنهاء الاتفاق النووي
20 كانون الأول 2019
من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟
من هو رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب؟
20 كانون الأول 2019
الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة
الحرس الثوري يرد على أمريكا: مزاعمكم أكذوبة
20 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل