النزاهة العراقية تضبط ترليونين و140 مليار دينار

وقال رئيس الهيئة صلاح نوري خلف إن "القضايا الجزائية المعروضة بلغت 13 ألفا و499 قضية، في حين عدت الاحكام التي نفذت متواضعة جدا لا سيما لكبار المسؤولين".



وأضاف أن "الهيئة تمكنت من ايقاف هدر وضبط واعادة مبالغ تتجاوز ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي، بواقع ترليون و694 مليار دينار استطاعت الهيئة كشفها عن طريق الاجراءات الردعية والوقائية ومنعت هدرها".



وأوضح خلف ان "قيمة الاموال التي تمكنت الهيئة من اعادتها الى خزينة الدولة بعد اصدار قرارات قضائية بين تغريم واعادة، بلغت 410 مليار دينار، اما الاموال التي تم ضبطها اثناء تنفيذ عمليات الضبط فبلغت 37 مليارا و468 مليون دينار".