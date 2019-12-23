إيران تتصدر نمو الإنتاج في إحصائيات الرابطة العالمية للصلب

ونقلت العلاقات العامة لمنظمة تطوير المعادن والصناعات المنجمية (ايميدرو) عن الرابطة العالمية للصلب قولها إن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني (الوسط) يواصل النمو بمقدار ضعف النمو العالمي، وبلغ نسبة نموه 5.3 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2019 ، مقارنة لنفس الفترة من عام 2018 ، في حين سجل الإنتاج العالمي لهذا الخام الاستراتيجي، نمواً بنسبة 2.7 في المائة خلال هذه الفترة.



و سجل اتحاد الصلب العالمي في الأشهر الـ11 من عام 2019، إنتاج الصلب في إيران بمعدل 23 مليونا و648 ألف طن ، بزيادة قدرها 5.3 في المائة مقارنة بإنتاج 22 مليون و452 الف طن في 2018.



تظهر أرقام الأشهر الـ11 الماضية للعام الحالي 2019 ، أن الصين والهند واليابان وامريكا وكوريا الجنوبية، على التوالي، الدول الخمس الأوائل في انتاج الصلب بالعالم.



وتحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن المرتبة العاشرة في تصنيع الصلب بين أكثر من 60 بلدا ، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة الـ7 في عام 2025 بانتاج 55 مليون طنا .