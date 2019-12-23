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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 17:56
محكمة قتلة خاشقجي..

تجمع حقوقي رداً على تبرئة القحطاني وعسيري

تجمع حقوقي رداً على تبرئة القحطاني وعسيري
جاء ذلك في تغريدة لحساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”، تعقيبا على إعلان النيابة السعودية صدور حكم أولي بإعدام 5 أشخاص، ليس من بينهم المسؤولون البارزون، أبرزهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال حساب “معتقلي الرأي”: “قبل عام تمامًا نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرًا يكشف وجود مراسلات بين سعود القحطاني ومحمد بن سلمان (ولي العهد) قبل وأثناء وبعد عملية اغتيال خاشقجي”.

وأضاف: “اليوم يزعم القضاء السعودي أن الجريمة تمت من دون تخطيط مسبق ويبرئ سعود القحطاني! أي قضاء مستقل هذا؟!”.

وانتقد الحساب السعودي المعارض مسار محاكمة قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلًا: “النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول متجاهلة جميع التقارير الدولية والتسجيلات المتعلقة بالجريمة”.

وتابع مستنكرًا: “النيابة تعلن أن قتل خاشقجي لم يكن بنية مسبقة، وتبرئ كلا من سعود القحطاني، وأحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق)، والقنصل السعودي السابق محمد العتيبي”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
رقم : 834401
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