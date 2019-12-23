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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 18:03

لافروف: لاينبغي لأي بلد الوثوق بأميركا بعد الآن

لافروف: لاينبغي لأي بلد الوثوق بأميركا بعد الآن
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحسب مصادر، أن إقدام واشنطن على فرض عقوبات على مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي، لا يترك لأي بلد مجالا للشك في عدم موثوقية الولايات المتحدة.

وقال لافروف خلال جلسة استماع في مجلس الاتحاد الروسي في موسكو اليوم الاثنين تعليقا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي شملت عددا من الشركات الغربية: "عندما تعاقب واشنطن حتى أقرب حلفائها لمجرد سعيهم لحل مشاكلهم الاقتصادية وضمان أمنهم في مجال الطاقة، لا ينبغي لأي بلد في العالم، حسب رأيي، أن يشك في أن الولايات المتحدة إذا وعدته بشيء، فإنها ستخذله في أي لحظة".

وأضاف: "أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أن دبلوماسيتها تنحصر قبل كل شيء في التخويف بطرق مختلفة، منها العقوبات والإنذارات والتهديدات".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة مع حلفائها الحميمين، "تحاول بما في ذلك عبر استخدام القوة، إبطاء عملية موضوعية لتبلور نظام عالمي متعدد المراكز، أكثر عدالة وديمقراطية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت ليلة الجمعة السبت بدء نفاذ العقوبات المفروضة على خطي أنابيب "الخط الشمالي-2" و"السيل التركي"، وطالبت الشركات المشاركة في مد الأنابيب وقف أعمالها على الفور.

وعبرت الحكومة الألمانية عن "رفضها لمثل هذه العقوبات العابرة للحدود" ضد "الشركات الألمانية والأوروبية"، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي معارضته فرض عقوبات على الشركات الأوروبية المنخرطة في الأعمال التجارية الشرعية".
رقم : 834403
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