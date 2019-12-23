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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 20:08
ولايتي: تحريض سعودي و‘‘اسرائيلي‘‘ وراء المظاهرات في لبنان
وأعرب ولايتي عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مضيفا: "نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني".
وعبر عن قناعته بأن المظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
834418
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