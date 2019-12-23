ولايتي: تحريض سعودي و‘‘اسرائيلي‘‘ وراء المظاهرات في لبنان

طهران (اسلام تايمز) - قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل.