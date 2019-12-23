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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 21:30
عن أحكام قتلة خاشقجي...

مقررة أممية عن أحكام قتلة خاشقجي..هذه هي المهزلة

مقررة أممية عن أحكام قتلة خاشقجي..هذه هي المهزلة
وكتبت "كالامارد"، على "تويتر": "تمت إدانة القتلة المأجورين وحُكم عليهم بالإعدام. أما العقول المدبرة فلم يتم فقط تبرئتهم، وإنما أيضا لم تكد التحقيقات أو المحاكمة تقترب منهم. هذا هو النقيض للعدل. إنها المهزلة".

وقالت "كالامارد"، التي سبق أن حققت في مقتل "خاشقجي"، إن "الحصانة التي شهدتها محاكمة قتلة خاشقجي تكشف بوجه عام القمع السياسي، والفساد، والتعسف في استخدام السلطة، والدعاية وحتى التواطؤ الدولي. كلها موجودة في المملكة العربية السعودية".

ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تجرى تحقيقات لكشف العقول المدبرة "وكذلك من حرضوا وسمحوا وغضوا الطرف عن الجريمة، مثل ولي العهد"، في إشارة إلى الأمير "محمد بن سلمان".
رقم : 834432
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