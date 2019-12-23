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الاثنين 23 كانون الأول 2019 ساعة 23:25

الحرس الثوري يعتقل عناصر مسلحة في ماهشهر

الحرس الثوري يعتقل عناصر مسلحة في ماهشهر
وفي بيان لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان، أعلن لواء الامام ولي العصر (عجل الله فرجه الشريف)، إلقاء القبض على عدد من العناصر المسلحة المشاركة في اعمال الشغب والفوضى الاخيرة في مدينة ماهشهر بخوزستان.

وأشار البيان الى انه إثر رفع سعر البنزين، استغل بعض العناصر المشبوهة والمندسين، الظروف في عدد من المحافظات بما فيها محافظة خوزستان، وحرفت التجمعات الاحتجاجية عن اهدافها، ومارست اعمال شغب وفوضى، وأغلقت الطرق المؤدية الى ماهشهر، ومنعت مرور المركبات في هذه الطرق، واستخدمت الاسلحة الامر الذي عرض امن المواطنين للخطر.

وأضاف البيان، ان المسلحين عرقلوا وصول المواد الضرورية لأهالي ماهشهر، ومنعوا وصول سيارات الاسعاف واختطفوا السائقين، كما منعوا مرور الشاحنات المحملة بالبضائع للتصدير. فضلا عن ذلك قام اولئك المسلحون بإطلاق النار نحو عناصر الشرطة والمواطنين وعناصر الجيش، الامر الذي ادى الى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

وتابع البيان، انه إثر هذه الاحداث، بادرت استخبارات الحرس الثوري في خوزستان، الى اجراءات دقيقة وذكية وكشفت العناصر الرئيسية في إطلاق النار على المواطنين وعناصر الشرطة، ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية، قامت باعتقال عدد من العناصر المسلحة المتسببة في احداث الفوضى الاخيرة في ماهشهر. وقد اعترفت هذه العناصر بالممارسات المخلة بالامن العام واعمال الشغب والفوضى وإطلاق النار على الشرطة والمواطنين وعناصر الجيش. وتم تسليم المعتقلين الى الجهات القضائية، كما تم الكشف عن سائر العناصر المسلحة وهم تحت الملاحقة في الوقت الحاضر.
رقم : 834446
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