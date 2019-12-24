نائب أردوغان: تركيا لن تتخلى عن مواقفها تجاه سوريا وليبيا

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي في حفل توزيع جوائز النسخة الـ 24 من المسابقة الدولية للصور الصحفية (زووم)، بالعاصمة أنقرة.



وأشار إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها، من أجل ثني عزيمتها في اقتلاع جذور الإرهاب.



وشدد أوقطاي أن ما يهم بلاده ليس هوية الجهات التي تستهدف أرواح مواطنيها الأبرياء من وراء الحدود، وتحول المنطقة إلى بئر إرهاب لا قاع له؛ وإنما تنظر إلى أفعالها.



وأكد أن نضال تركيا ضد الإرهابيين سيتواصل بلا هوادة، مهما كانت هوية الجهات التي تدعمهم.



وأوضح أوقطاي أن تركيا تمتلك حق اتخاذ جميع أنواع القرارات بالاشتراك مع ليبيا فيما يتعلق بالتقاء مواقع الصلاحية البحرية بين البلدين.



وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام التعاونات العسكرية اللازمة، والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.



ونوّه أوقطاي بشرعية الخطوات التركية في مياه المتوسط، قائلا "جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية".