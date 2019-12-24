قائد تعبوي: سنحبط الحرب الاقتصادية المعادية

وخلال ملتقى لاحياء ذكرى الشهداء في محافظة هرمزكان (جنوب) اقيم في مركز المحافظة بندرعباس، اشار العميد غلامي الى مؤامرات الاعداء على مدى الاعوام الاربعين الماضية وظروف البلاد اليوم الزاخرة بالعزة والمنجزات وقال، انه وبغية تحقيق المزيد من النجاحات يتوجب علينا التحرك بالتوكل على الباري تعالى واتخاذ الخطى الواسعة خلف القيادة الحكيمة.



واضاف، ان الاعداء لا يمكنهم استخدام الخيارات العسكرية ضدنا ولقد حققنا بفضل دماء الشهداء منجزات جيدة جدا على الصعيد الدفاعي.



واشار الى تحركات الاعداء في الحرب الاقتصادية واضاف، ان العدو يستخدم اليوم كل قدراته للتضييق على الشعب الايراني في معيشته وضرب اقتصاد البلاد الا انه سيتم احباط هذا المخطط في ظل حكمة وتلاحم الشعب والمسؤولين.



واكد بالقول، اننا دخلنا كافة المجالات لحل مشاكل الشعب ونستخدم كل طاقاتنا في هذا المجال.