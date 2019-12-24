بري للحريري: لا تلعب بالنار!

كتبت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء أن بري توجّه الى الحريري بنصيحة خلال "الغداء الاخير" الذي جمعهما في عين التينة، قائلًا له: "لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس، ممكن تظبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أنّ النار لعبة



وأعرب بري عن اعتقاده أنّ الحريري تعامل مع مسألة رئاسة الحكومة على قاعدة "عينو فيها وبيتغنج عليها"، مرجحًا أنّ رئيس تيار المستقبل يشعر حاليًا بالندم.



وقال بري أمام زواره إنه في أرقى الديموقراطيات يتمّ اختيار وزراء حزبيين الى جانب الاختصاصيين، لافتًا الى أن الاحزاب هي ركيزة النظام الديموقراطي والعمل السياسي، مضيفًا إن الأحزاب اللبنانية لديها شخصيات تتحلّى بالشفافية والنظافة وبالتالي يمكنها أن تتمثل في الحكومة بمثل هذه الشخصيات التي تجمع بين الانتماء والنزاهة، بحسب صحيفة "الجمهورية".



وأكد بري الاستعداد لتقديم كل الدعم للرئيس المكلف حسان دياب لكي ينجح في مهمته، مشيرًا إلى أنّ التسهيلات التي قدّمناها له حتى الآن كبيرة، ونحن جاهزون للمزيد منها، لأنّ هناك حاجة الى تشكيل الحكومة في اقصر وقت ممكن حتى تتصدّى للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها.



ولفت بري الى أنّه سبق لحركة أمل وحزب الله أن قدّما كل التسهيلات الممكنة للرئيس سعد لحريري وأبديا كل مرونة حياله ليتولّى تأليف الحكومة الجديدة، موضحًا أنّه اقترح عليه في هذا السياق أن تتكوّن التشكيلة الحكومية من 24 وزيرًا يتوزعون بين 18 تكنوقراط و6 سياسيين فقط.



وأضاف بري: "حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول اقناعه بقبول خيار التكليف، وآخر محاولة قام بها الخليلان اللذان زاراه في "بيت الوسط" لحضّه على عدم الانسحاب "وما كان ناقص بعد إلاّ نبوس إيدو"، لكنه اصرّ على الرفض، خصوصًا بعد قرار "القوات اللبنانية" بعدم تسميته.



واستغرب بري التحرّكات الاحتجاجية التي يقوم بها انصار الحريري في الشارع اعتراضًا على عدم تكليفه، معتبرًا أنّ دوافعها غير واضحة ما دام أننا فعلنا المستحيل لكي يعود الى رئاسة الحكومة، وقال: "حتى عندما أُبلغ الي أنّ القوات اللبنانية لن تسمّيه نصحته بالاستمرار، لأنّ حسابات التكليف غير حسابات التأليف، فما الذي كان مطلوبًا منا اكثر من ذلك؟".



اعتبر بري أن على دياب "السعي الى تمثيل الجميع، حتى اولئك الذين امتنعوا عن تسميته خلال الاستشارات"، مشيرًا الى انّه تناهى الى مسامعه أنّ الرئيس المكلّف سيلتقي ممثلين عن القوى التي لم تكلفه وهذا امر جيد، اذا صح.



وردًا على سؤال عمّا اذا كان فريق حركة امل وحزب الله سيشارك في الحكومة المقبلة اذا اصرّ المستقبل والاشتراكي والقوات على عدم الانضمام اليها، قال بري: "نعم سنشارك.. اين المشكلة؟".

وأكد بري قائلاً: "لا نحن ولا الرئيس المكلّف في صدد اقصاء الآخرين، بل إننا نتمسّك بهم، واكاد اقول غصبًا عنهم، لأنّ المرحلة تتطلب مساهمة الجميع في مواجهة تحدّياتها واجتراح الحلول المطلوبة لها، لكن هم الذين يرفضون الشراكة في تحمّل المسؤولية".