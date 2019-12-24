جونسون وأردوغان يناقشان مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا

وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي أردوغان الذي هنأه على فوزه بالانتخابات".



وأضاف البيان أن الزعيمين "أكدا التزامهما بالعمل معا كحلفاء في الناتو لبناء علاقة هامة بين المملكة المتحدة وتركيا، في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب".



ولفت البيان إلى أن جونسون وأردوغان ناقشا أيضا القضايا الإقليمية، "ففي ليبيا، اتفقا على الحاجة إلى دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتدعمها صيغة برلين، وفي سوريا، شددا على أهمية توصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".



ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.



وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة الجنرال خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.