أحدث العناوين :
إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70%
حماس تعزي بوفاة رئيس الأركان الجزائري
بالصور.. عمليات جديدة لفرض الأمن في محافظة ديالى
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في صعدة إلى 17 شهيداً
تظاهرات طلابية بالجزائر رغم الحداد على قائد الجيش
البعثة الأممية تلتزم بالحياد بين المغرب والبوليساريو
لبنان.. عون يستقبل حسان دياب في بعبدا
لافروف: مصر تحاكم مواطنينا في جلسات سرية
جونسون وأردوغان يناقشان مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا
المعلم يكشف سبب انقطاع المحادثات مع ‘‘قسد‘‘
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 December 2019
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 ساعة 20:25
لبنان.. عون يستقبل حسان دياب في بعبدا
وقال حسان دياب من بعبدا:"تحدثنا في الإطار العام مع فخامة الرئيس.. الأمور تسير كما يجب وان شاءالله خير ".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
834619
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
24 كانون الأول 2019
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
24 كانون الأول 2019
هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟
23 كانون الأول 2019
امتحان صعب للجنائية الدولية؛ هل ينجو الصهاينة هذه المرة؟
23 كانون الأول 2019
مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
23 كانون الأول 2019
مغازلة السعودية وحلفائها ‘‘لإسرائيل‘‘ في خضم اضطرابات العراق ولبنان
23 كانون الأول 2019
تقدم الجيش السوري يرسم خرائط انتصار جديد في ادلب
23 كانون الأول 2019
خبث الاعلام السعودي – الصهيوني في تحريف التصريحات
21 كانون الأول 2019
الرئيس روحاني يستعرض نتائج زيارته لماليزيا واليابان
21 كانون الأول 2019
خريطة تظهر تقدم الجيش السوري في الشمال السوري
21 كانون الأول 2019
ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا
21 كانون الأول 2019
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟
21 كانون الأول 2019
أحدث العناوين
إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70%
حماس تعزي بوفاة رئيس الأركان الجزائري
بالصور.. عمليات جديدة لفرض الأمن في محافظة ديالى
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في صعدة إلى 17 شهيداً
تظاهرات طلابية بالجزائر رغم الحداد على قائد الجيش
البعثة الأممية تلتزم بالحياد بين المغرب والبوليساريو
لبنان.. عون يستقبل حسان دياب في بعبدا
لافروف: مصر تحاكم مواطنينا في جلسات سرية
جونسون وأردوغان يناقشان مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا
المعلم يكشف سبب انقطاع المحادثات مع ‘‘قسد‘‘
كتلة الوفاء للمقاومة: حكومة دياب ليست حكومة مواجهة مع أحد
ما هي أولويات ’حماس’؟!
وزير الدفاع التركي: الإرهابييون ما زالوا في مناطق عملية “نبع السلام”
مقتل سبعة عسكريين أفغان في هجوم جديد لطالبان
مادورو يعلن القبض على 11 شخصا والسبب؟
الاتحاد الاوروبي يحدد اهدافه بشأن العلاقة المقبلة مع بريطانيا
روسيا تجهز قواتها بمنظومة أوتوماتيكية!
السودان.. تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع زوجة البشير
أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة المغربية
الإحتلال‘‘الاسرائيلي‘‘ يمنع مسيحي غزة الوصول لبيت لحم
الأكثر قراءة
صور من المنطقة الشمالية الغربية من مدينة القدس
مجلس النواب الأمريكي يناقش توجيه "اتهام تاريخي" إلى ترامب
إدارة ترامب تعلن عدم الاعتراف بـ‘‘إبادة الأرمن‘‘
أمريكا تخطط لخفض كبير ودائم لبعثتها في العراق
تعرف على الأشياء الممنوعة في البيت الأبيض
روسيا: شرط استمرار الاتفاق النووي هو تمتع إيران بكامل حقوقها
الحريري: لن اكون مرشحا لتشكيل حكومة لبنان
موسكو: العقوبات الامريكية ضد الغاز الروسي انتهاك للقانون الدولي
حماس ترد على قرار عباس حول الانتخابات
تجمع العلماء: مسألة التكليف طالت كثيرا
الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
موسكو تعرب عن اسفها حول هذا المشروع الخاص بسوريا!
حزب الله: المشكلة في لبنان تكمن في التدخّل الأمريكي
ميركل: سنعارض العقوبات الأمريكية على مشروع ‘‘السيل الشمالي-2‘‘
تصريح بوتين بشأن دعم روسيا لحفتر
تنسيق روسي صيني بشأن سوريا
جنرال روسي يكشف ما فعلته موسكو مع 'قسد' في سوريا
الحشد الشعبي يشن حملة مباغتة لـ3 اهداف ‘‘داعشية‘‘ في ديالى
النخالة: توافقنا مع حماس على مواجهة أي عدوان
القسام تكشف عن إنجاز أمني شكّل صفعة للاحتلال
الأخبار الساخنة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
جنبلاط : هذه قصة ثروتي
جنبلاط : أميركا باعت حلفاءها اللبنانيين للأسد
معلومات خاصة: المرحوم علاء ابو فخر شارك في شكوى ضد السنيورة
من هي تنسيقية الثورة التي يعتدي المتظاهرون بأمرها على طرقات لبنان؟؟
أبرز التطورات على الساحة السورية 6-12-2019
خفض تصنيف لبنان السيادي إلى CCC/C
سلاح حزب الله السري.. نهاية حقبة الصولة ‘‘الإسرائيلية‘‘ الأحادية بالسماء
الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار
العراق: سنتعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب
لبنان.. أنباء متضاربه حول ‘‘إستقالة الحريري‘‘
من منبج إلى جنيف: خريف السلطان!
الأكثر بحثًا
اللواء صفوي: إعلان ترامب نهبه نفط سوريا يثبت تهوره ووقاحته
مصدر يفضح القوات والتقدمي الاشتراكي: ثورة مقنعة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل