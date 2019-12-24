ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة العدوان في صعدة إلى 17 شهيداً

صنعاء (اسلام تايمز) - ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الجيش السعودي بحق المواطنين والأفارقة في سوق الرقو بمديرية منبه في محفظة صعدة إلى 17 شهيدا والعديد من الجرحى.