الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 ساعة 22:07

أنقرة تكشف بماذا وعدتها موسكو حول العملية العسكرية بإدلب؟

أنقرة تكشف بماذا وعدتها موسكو حول العملية العسكرية بإدلب؟
وأشار كالين إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في إدلب"، مضيفا "روسيا أكدت للوفد التركي أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة".

وتابع كالين: إن مشكلة إدلب ليست مشكلة تركيا فقط، بل مشكلة المجتمع الدولي أيضا.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أصدرت بياناً أوضحت فيه انها إنه في الأيام القليلة الماضية تمكن الجيش السوري بكفاءة عالية من تطهير ما يزيد عن 320 كيلومترا مربعا وطرد “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية.
 
رقم : 834646
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
المواجهة الجديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
غليان في الشارع الأردني وقلق في‘‘"اسرائيل‘‘
24 كانون الأول 2019
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة
24 كانون الأول 2019
هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟
هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟
23 كانون الأول 2019
امتحان صعب للجنائية الدولية؛ هل ينجو الصهاينة هذه المرة؟
امتحان صعب للجنائية الدولية؛ هل ينجو الصهاينة هذه المرة؟
23 كانون الأول 2019
مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
مضادات سورية تتصدي لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
23 كانون الأول 2019
مغازلة السعودية وحلفائها ‘‘لإسرائيل‘‘ في خضم اضطرابات العراق ولبنان
مغازلة السعودية وحلفائها ‘‘لإسرائيل‘‘ في خضم اضطرابات العراق ولبنان
23 كانون الأول 2019
تقدم الجيش السوري يرسم خرائط انتصار جديد في ادلب
تقدم الجيش السوري يرسم خرائط انتصار جديد في ادلب
23 كانون الأول 2019
خبث الاعلام السعودي – الصهيوني في تحريف التصريحات
خبث الاعلام السعودي – الصهيوني في تحريف التصريحات
21 كانون الأول 2019
الرئيس روحاني يستعرض نتائج زيارته لماليزيا واليابان
الرئيس روحاني يستعرض نتائج زيارته لماليزيا واليابان
21 كانون الأول 2019
خريطة تظهر تقدم الجيش السوري في الشمال السوري
خريطة تظهر تقدم الجيش السوري في الشمال السوري
21 كانون الأول 2019
ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا
ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا
21 كانون الأول 2019
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟
21 كانون الأول 2019

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران
روحاني: أميركا و‘‘اسرائيل‘‘ وراء الحروب والمذابح بالمنطقة
آية الله اراكي: صوت الوحدة يصدح في أنحاء العالم الاسلامي
الشيخ قاسم:لاعزة للأمة إذا استولى الصهاينة على الأقصى
الشيخ نعيم قاسم: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل