الجيش السوري يحبط هجوما مضاد على جرجناز بريف إدلب

ونقلت مصادر صحفية عن مصدر ميداني سوري، مساء اليوم الثلاثاء، قوله إن "مسلحي النصرة فجروا سيارة بثلاث عجلات مفخخة يقودها انتحاري على بعد 50 مترًا من أول حاجز للجيش على مدخل البلدة، فقامت قوات الجيش على الفور بالتعامل مع مسلحي النصرة الذين كانوا يمهدون لهجوم وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات".



وكان الجيش السوري قد سيطر أمس على جرجناز أهم معاقل مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وخط الدفاع الأول عن مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.



وأكد الجيش السوري إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.