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الأربعاء 25 كانون الأول 2019 ساعة 10:01

كيف علقت 'الصادقون' على اقرار قانون الانتخابات بالعراق

كيف علقت
وذكرت الكتلة في بيان صحفي، ان "كتلة الصادقون النيابية تقدم التهنئة إلى أبناء الشعب العراقي بمناسبة إقرار قانون انتخابات مجلس النواب والذي صوت عليه بعد جهود كبيرة بذلها اعضاء مجلس النواب بهدف انضاج قانون يتناسب ومطالب الجماهير".

واضاف، انه "يتحقق اليوم بفضل دعوة المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين السلميين، وستكون كتلة الصادقون كما عهدتموها مساندة وداعمة للمطالب الحقة ولن تتوانى في تقديم الخدمة التي من شأنها أن تنهض بواقع البلاد وتحفظ استقراره وتؤمن الحياة الكريمة للشعب العراقي بكافة اطيافه".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، امس الثلاثاء، على قانون الانتخابات رغم اعتراض بعض الكتل النيابية.
رقم : 834717
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